Controlli sul territorio: arrestato un 61enne svizzero al valico di Bizzarone

Nel corso dei controlli, nel comune di Olgiate Comasco, un soggetto è stato trovato in possesso di 14 grammi di sostanza stupefacente ed è stato segnalato alla locale Prefettura, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90. Le attività ispettive hanno consentito di verbalizzare, nel comune di Binago, un datore di lavoro del settore ristorazione per aver impiegato due lavoratori “in nero” di nazionalità italiana. Al datore di lavoro sono state elevate sanzioni comprese, complessivamente, tra un minimo di 3.900 euro e un massimo di 23.400 euro.

Per l’esercizio commerciale, è stato richiesto, al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como, un provvedimento di sospensione dell’attività poiché è stato riscontrato che più del 10% dei lavoratori presenti sul luogo di svolgimento dell’attività risultava impiegato senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Il provvedimento sospensivo sarà revocato quando il datore di lavoro avrà provveduto a pagare le sanzioni previste e a sanare la posizione dei lavoratori irregolari.

Questi ultimi, lavorando in assenza di regolare contratto di assunzione, non vedono riconosciuta alcuna copertura previdenziale e assicurativa, con gravi ripercussioni sia sulle legittime aspettative di maturazione dei requisiti pensionistici, sia sulle garanzie in materia di sicurezza sul lavoro.

Infine, nell’ambito di ulteriori e autonomi interventi condotti a contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle lariane hanno elevato 11 verbali per mancata memorizzazione dei corrispettivi telematici, uno per omessa manutenzione del registratore di cassa e uno per omesso pagamento del Canone Rai speciale.