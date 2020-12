80enne comasco si sente male all’alpeggio Giabi: portato all’eliambulanza dal Soccorso Alpino

Due interventi nella giornata di sabato 19 dicembre 2020 per la XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino.

80enne comasco si sente male all’alpeggio Giabi

I tecnici della Stazione di Valsassina e Valvarrone, nella giornata di ieri sabato 19 dicembre 2020, sono stati allertati dalla centrale SOREU dei Laghi intorno alle 13, per un uomo di circa 80 anni, residente in provincia di Como, che ha avuto un malore mentre si trovava nell’alpeggio Giabi, sopra l’abitato di Pagnona in provincia di Lecco.

Sul posto, oltre alle squadre territoriali, anche l’elisoccorso di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), partito dalla base di Villa Guardia. Una volta raggiunto, l’uomo è stato visitato dal medico, poi trasportato con la barella fino alle prime case di Pagnona e infine condotto in ospedale intorno alle 15.

Ritrovati due escursioni in difficoltà a Proserpio

Altro intervento a Proserpio, per una coppia di escursionisti, poco prima delle 16. Erano nel bosco ma hanno perso il sentiero e si sono ritrovati in una zona critica. Non riuscivano più a proseguire e allora hanno allertato i soccorsi. Le squadre della Stazione Cnsas del Triangolo Lariano, dieci tecnici e un sanitario, si sono divise in due gruppi e hanno cominciato le ricerche; poco dopo li hanno individuati e portati in un luogo più sicuro.