A 20 anni raccoglie aiuti per Valencia: "Voglio fare del bene a chi è in difficoltà"

A 20 anni raccoglie aiuti per sostenere la popolazione di Valencia, duramente colpita dalla tremenda alluvione del 29 ottobre.

Mano tesa a Valencia

Le immagini della tragedia spagnola hanno lasciato un solco profondo in molte persone. Tra loro anche Alessandro Frigoli, residente a Guanzate, che ha deciso di rimboccarsi le maniche avviando un’iniziativa spontanea per portare vestiti, viveri e oggetti di prima necessità sul suolo iberico. Meno di una settimana fa il via alla raccolta, con un camion che partirà da Guanzate martedì 12 novembre. "Mio zio Pier Luigi Curaba lavora coma camionista e, praticamente tutte le settimane, è in Spagna - esordisce Frigoli - Parlando con lui si è deciso di fare qualcosa per dare una mano alla popolazione di Valencia". Più di 200 i morti causati dall’alluvione. "Siamo in contatto con la Protezione civile spagnola e tutto il materiale raccolto andrà a loro. Il mio sogno è quello di vedere il camion di mio zio riempito di scatoloni, ma faremo quanto sarà possibile grazie al coinvolgimento di chi vorrà darci una mano. Per ora sto organizzando il materiale e non è moltissimo: conto sul buon cuore dei guanzatesi e non solo".

Impegno sociale

Uno slancio che Frigoli sottolinea con orgoglio. "Fare del bene è possibile, così come cambiare atteggiamento nei confronti della vita. Circa cinque anni sono stato denunciato perché mi sono trovato nel mezzo di una rissa a Fino Mornasco e ho da poco finito di scontare un anno di lavori socialmente utili con l’associazione “Area 51” di Rozzano. Adesso mi occupo di un negozio di vendita di cialde di caffè e mi piacerebbe che altri giovani capissero che è possibile dare una svolta alla propria vita, aiutando il prossimo. Spero davvero che questo materiale possa alleviare la tragedia che ha colpito la città di Valencia e i suoi abitanti".