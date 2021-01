La cella per la conservazione dei capi di selvaggina abbattuta sarà realizzata all’interno dell’Istituto Zooprofilattico binaghese.

A Binago una cella per lo stoccaggio dei cinghiali abbattuti

Mentre il dibattito si infiamma sul da farsi per risolvere la questione dei cinghiali che devastano coltivazioni e raccolti, nonché le campagne del territorio, il sindaco Alberto Pagani compie un passo decisivo e risolve un primo problema nella dura lotta alla proliferazione della fauna selvatica. Nell’attesa che venisse individuata la sede per poter installare un centro per la lavorazione delle carni, dato che in provincia di Como ne sono presenti solo due, restava l’inghippo dello stoccaggio dei capi abbattuti, prima di avviarli alla macellazione.

