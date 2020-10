A.C. Novedrate sospende l’attività fino a nuovo ordine

Il club sportivo lo ha appena annunciato con una nota sulla sua pagina Facebook.

A.C. Novedrate sospende l’attività

“A.C. Novedrate dopo essersi confrontata con tutto il suo staff tecnico e dirigenziale in merito alla possibilità di svolgere le sedute di allenamento secondo le norme vigenti (individuali, con distanziamento, senza utilizzo delle docce)”, si legge in una nota diffusa attraverso i canali ufficiali del club. “Visto il momento cosi difficile che stiamo vivendo con una pandemia che non molla la presa, ma anzi continua a diffondersi, non essendoci inoltre certezze sull’eventuale ripartenza dei campionati, ma per il motivo principale riguardante la tutela dei propri tesserati (siano essi lavoratori o studenti) e di tutti i loro famigliari decide di sospendere ogni attività fino a nuovo ordine”.

