A caccia di evasori. protocollo d'intesa tra Agenzia delle entrate, comando provinciale della Guardia di finanza e Comune di Olgiate Comasco.

Intesa e azioni mirate

Siglata, quindi, l'alleanza per attuare un’attività di collaborazione, sia sul piano tributario che catastale e di concordare piani di controllo - mirati su particolari tipologie di soggetti, attività ed operazioni - in grado di consentire al Comune un’efficace attività di segnalazione di fenomeni evasivi e, al contempo, un adeguato presidio delle proprie attività amministrative e una maggiore equità nell’erogazione dei propri servizi.

Gli obiettivi

La collaborazione, sottolineata dal sindaco Simone Moretti, avrà come obiettivi primari: la predisposizione di un piano sistematico per lo scambio di dati e informazioni, sia nella forma di segnalazioni qualificate, che di fornitura di elaborazioni utili a consentire alle altre parti lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. In particolare, il Comune di Olgiate Comasco provvederà a elaborare e trasmettere tramite inserimento nell’apposita sezione di Siatel V2.0-PuntoFisco, segnalazioni qualificate, strutturate sulla base di percorsi d’indagine che saranno concordati in specifici tavoli tecnici. E ancora: si prevede di comunicare, a seguito di specifica richiesta da parte degli uffici provinciali e regionali dell’Agenzia delle entrate e/o dei reparti della Guardia di finanza dipendenti dal Comando provinciale, informazioni e dati. Inoltre, l'accordo è mirato a proporre, condividere ed effettuare elaborazioni dei dati in proprio possesso, finalizzate a trasmettere all’Agenzia delle Entrate elenchi di soggetti i cui dati dichiarati o rilevati dagli uffici del Comune evidenzino anomalie e incongruenze tali da richiedere attività di controllo ai fini del contrasto ai fenomeni di evasione dei tributi erariali.

L'impegno del Comune

Il Comune di Olgiate Comasco si impegna a collaborare al miglioramento della qualità della banca dati catastali. Il contrasto dell’evasione fiscale è finalizzato al recupero di gettito e alla costruzione di un generale sistema di legalità, anche ai fini del riconoscimento delle agevolazioni agli effettivi aventi diritto all’erogazione dei servizi comunali. Nell’ambito delle attività amministrative e di controllo svolte, il Comune di Olgiate Comasco ha la disponibilità di un patrimonio informativo che può risultare di concreta utilità alla Guardia di finanza e all'Agenzia delle entrate.