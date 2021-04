Arriva un nuovo punto tamponi sul territorio. Il Comune di Cantù, in collaborazione con la partecipata Canturina Servizi Territoriali SpA, ha avviato la realizzazione di un nuovo punto test rapidi per il riconoscimento tempestivo del Covid-19 per i propri cittadini.

A Cantù arriverà un nuovo centro per i tamponi rapidi

Per garantire una facile fruizione del punto tamponi da parte di tutti i cittadini, la sede sarà facilmente raggiungibile e contemplerà la possibilità di una eventuale conversione legata alle necessità future inerenti la pandemia in corso.

“La nostra Cantù sta affrontando con coraggio e dignità un momento molto complesso, unico nella storia di tutti noi.

Il compito di questa Amministrazione è quello di agevolare e garantire il massimo impegno perché si possa tornare quanto prima alla normalità”, hanno spiegato il sindaco Alice Molteni e il vicesindaco Giuseppe Molteni.