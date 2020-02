Si tratta sicuramente di una delle più note pizzerie della città e certamente del centro di Cantù.

A Cantù cambia gestione la storica pizzeria Marechiaro

Dopo quasi 50 anni, ha cambiato la gestione. Non c’è più infatti Peppino Fantasia, con la moglie, il figlio Natale e le due figlie. Vale a dire la famiglia che per anni ha realizzato e servito ai tavoli migliaia di pizze e di altri piatti nella propria attività in via Matteotti. Il ristorante pizzeria è stato infatti ceduto a una famiglia della zona, che proseguirà l’attività. Il passaggio di consegne, se così si può dire, è avvenuto martedì sera, quando sono state servite le ultime pizze. Peppino e la sua famiglia hanno così abbassato la saracinesca per l’ultima volta, lasciando ai nuovi gestori il compito di riaprirla dalla serata di ieri, venerdì. “Non cambia nulla – ha raccontato Peppino – i nuovi gestori sono in gamba e proseguiranno l’attività che abbiamo avviato noi 50 anni fa. Ormai io e mia moglie eravamo stanchi e non ce la siamo più sentita di proseguire”.

Tutti i dettagli sul Giornale di Cantù da sabato 15 febbraio 2020 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui