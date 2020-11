Una lotteria di Natale per sostenere i negozi di vicinato. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, è portata avanti dalla Pro Cantù.

A Cantù la lotteria di Natale per sostenere i negozianti

I commercianti che aderiranno dovranno esporre una vetrofania che indicherà la loro partecipazione. «Sarà una lotteria autoreferenziale per i commercianti perché i premi saranno dei buoni spesa da rispendere nei negozi aderenti», ha continuato il presidente di Per Cantù, Enrico Broggi. Stampati 12.500 biglietti, a disposizione di tutte le attività commerciali, in blocchetti da 50 con un acquisto minimo da 50 pezzi a un massimo di 100, al costo di 0,50 centesimi cadauno. In sostanza il cliente che compra nei negozi aderenti riceverà dei buoni, coi quali potrà partecipare all’estrazione finale. Per aderire i commercianti devono chiamare il numero 3880910688 oppure mandare una mail segreteria@percantu.it così da prenotare il ritiro.

