Un’attività di spaccio a Cantù, in via Colombo. A segnalare i movimenti sospetti erano stati dei cittadini, che hanno allertato i Carabinieri della Stazione di Cantù.

A Cantù scoperto l’appartamento di uno spacciatore

Le Forze dell’ordine hanno predisposto un servizio ad hoc e hanno riscontrato la cessione di un gramma di eroina a un marocchino 51enne, residente a Cantù. L’autore, è stato poi sorpreso quindi all’interno dell’appartamento proprio in via Colombo, individuato come base operativa per lo spaccio. La perquisizione ha consentito di rinvenire e sequestrare 7 grammi di eroina e 4 di hashish, oltre che 315 euro e materiale per il confezionamento. L’uomo, un 44enne marocchino senza fissa dimora, è stato arrestato. Giudicato con rito direttissimo questa mattina, è stato condanno a 2 anni con pena sospesa. Nella medesima circostanza sono stati denunciati anche il proprietario dell’appartamento, un 45enne italiano e un 17enne marocchino, anch’egli senza fissa dimora.