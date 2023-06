A Cantù via Borgognone chiusa al traffico da lunedì.

Da domani, lunedì 19 giugno, via Borgognone sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra via Marsala e via California. Qui sono infatti previsti dei lavori di riqualificazione della strada mediante la moderazione del traffico. Il cantiere segue quello che è stato iniziato e portato a termine dal settore Lavori pubblici in via San Giuseppe, nella frazione di Vighizzolo.