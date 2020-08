A Canzo 16enne cade dalla bicicletta SIRENE DI NOTTE

A Canzo 16enne cade dalla bicicletta. Ecco cosa è successo nelle ore serali e notturne tra lunedì 10 e martedì 11 agosto 2020.

L’episodio si è verificato poco prima delle 20.30 di ieri sera a Canzo. In via Gajum un 16enne è finito sull’asfalto mentre andava sulla sua bicicletta. Sul posto la Sos di Canzo che lo hanno trasportato in codice giallo all’ospedale di Erba. Presenti per i rilevamenti del caso i Carabinieri.