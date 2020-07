Cinema sotto le stelle, percorsi guidati tra le bellezze artistiche e architettoniche del paese, incontri con autori, attività di lettura per i più piccoli e rappresentazioni teatrali. A Canzo la stagione estiva, nonostante le difficoltà e le restrizioni dovute alla pandemia, pare ripartire con una serie di novità per dare svago ai canzesi e ai villeggianti.

A Canzo l’estate riparte col cinema all’aperto

“Gli eventi che solitamente riempivano l’estate non si faranno. Così abbiamo deciso di organizzare iniziative compatibili con le limitazioni in atto – spiega l’assessore Laura Ferrari – Per prima cosa partiremo con il cinema all’aperto sabato prossimo al Parco Barni, a ingresso libero”. L’iniziativa si intitola “35 mm tra la luna e le stelle”, proposta in collaborazione con il circolo Arci Xanadù. Quattro i titoli in cartellone: sabato 11 luglio “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”; il 25 “Il coraggio della verità”; l’8 agosto “Bohemian Rhapsody”; il 22 “Assassinio sull’Orient express”. Tutte le proiezioni prenderanno il via alle 21.30.

