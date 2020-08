A Canzo negozi aperti il venerdì sera

Canzo, via Mazzini, porte aperte dei negozi il venerdì sera per lo Shopping sotto le stelle.

E’ partita ieri l’iniziativa dei commercianti della via principale del paese, che hanno deciso di tenere alzata la saracinesca anche per tutti i venerdì di agosto, fino al 28. Un’opportunità ribadita dall’Amministrazione comunale e colta da alcuni negozianti in modo da dare un segnale di ripartenza dopo i mesi di chiusura. Non ci saranno eventi, per non rischiare di creare assembramenti, ma semplicemente la possibilità di una passeggiata serale per lo shopping. E chi rimarrà chiuso, lascerà le vetrine illuminate, in segno di sostegno ai colleghi.

