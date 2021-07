Questa mattina, sabato 10 luglio 2021, Cermenate ha inaugurato il Viale della Legalità all'interno del Parco Scalabrini, dedicato ai nati nel 2019.

A Cermenate inaugurato il Viale della Legalità dedicato a Falcone e Borsellino

"Oggi a Cermenate con la presenza di tutte le Autorità locali e su iniziativa dell'amministrazione del Sindaco Luciano Pizzutto ho preso parte all'inaugurazione del Viale della Legalità nel parco comunale di via Scalabrini con l'installazione di una rappresentazione fotografica in memoria e in onore dei magistrati Falcone e Borsellino - ha commentato il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni - Una giornata importantissima per rinnovare la cultura della legalità e del contrasto alla criminalità, organizzata con le amministrazioni locali in prima fila assieme alle comunità cittadine. Contrastare la mafia, sequestrare i patrimoni e diffondere la cultura della legalità e della sicurezza tra le giovani generazioni e' una priorità irrinunciabile". "Le assunzioni di mille ispettori di Polizia avvenute ieri con il Decreto Sostegni bis sono il segno concreto e tangibile della presenza dello Stato per garantire sicurezza e legalità sui territori a cui si aggiunge l'azione di potenziamento degli organici delle Forze dell'ordine" ha aggiunto il sottosegretario canturino.

Alla cerimonia, oltre all'amministrazione cermenatese, hanno preso parte il Prefetto di Como Andrea Polichetti e i rappresentanti delle forze dell'ordine della Provincia di Como.