A Cermenate lo striscione “Andrà tutto bene” si illumina VIDEO

Un messaggio da parte dell’Amministrazione comunale di Cermenate: “Andrà tutto bene”. Sono in tanti ormai ad unirisi a questo grido di speranza con cui l’Italia spera di uscire dall’emergenza Coronavirus.

A Cermenate lo striscione “Andrà tutto bene” si illumina

L’idea è arrivata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Fuori controllo che si è occupata delle luci. La proiezione va in scena sull’edificio che ospita la vecchia del Comune in piazza XX Settembre.