L’allarme è scattato intorno alle 15 a Cermenate.

A Cermenate prendono fuoco scarti di imballaggi: non ci sono feriti

In via Campaccio c’è stato un principio di incendio di scarti di imballaggi, che già erano stati triturati. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco per lo spegnimento e la messa in sicurezza. Non si segnalano persone coinvolte.