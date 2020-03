A Cucciago annullato l’incontro “Dare la vita cambia il mondo”

L’incontro in programma per il prossimo venerdì 6 marzo 2020 a Cucciago, organizzato dal Centro Culturale Luigi Padovese dal titolo “Dare la vita cambia il mondo: la storia dei 19 Martiri d’Algeria” è stato annullato.

A seguito del decreto legge emesso il 1 marzo 2020 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che riporta all’ articolo 2, comma 1c) la seguente misura: “Sospensione, per la Regione Lombardia, sino all’ 8 Marzo 2020, degli eventi in luogo pubblico o privato di carattere culturale”, il Centro Culturale Luigi Padovese annulla l’incontro previsto per il 6 Marzo 2020 dal titolo “Dare la vita cambia il mondo: la storia dei 19 Martiri d’Algeria” con Lorenzo Fazzini Direttore della casa editrice EMI. “Il Centro Culturale si augura di poter riprogrammare tale evento a data da destinarsi”, fa sapere il presidente, Alfredo Frangi.