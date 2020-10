Il Comune di Cucciago e Regione firmano una convenzione per la ciclopedonale

Nuova collaborazione tra Comune di Cucciago e Regione Lombardia, che insieme hanno firmato la convenzione per la realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo la SP 27. Come si evince dal cronoprogramma, la fine dei lavori e il collaudo dell’opera sono previsti entro aprile 2021. Per la costruzione del percorso, Regione Lombardia ha stanziato una somma di 210.000 euro su un costo complessivo di 382.604 euro. La parte restante delle spese sarà a carico del Comune di Cucciago, in quanto ente attuatore dell’intervento.

Un percorso ciclopedonale per aumentare la sicurezza stradale

“L’intervento – ha commentato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi – è finalizzato a incrementare la sicurezza stradale realizzando un percorso ciclopedonale protetto che dal nucleo centrale dell’abitato conduce alla stazione ferroviaria e al campo sportivo. Attraverso i fondi regionali reperiti nel Patto per la Lombardia e anche nel Piano Lombardia recentemente approvato, diamo un contributo concreto al miglioramento della qualità della vita dei cittadini”.

(Foto archivio)

Martina Sangalli