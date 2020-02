A Erba due giorni nel segno del ricordo di monsignor Aristide Pirovano FOTO

A Erba si è conclusa la due giorni dedicata alla memoria di monsignor Aristide Pirovano, scomparso 23 anni fa.

Nel ricordo di monsignor Aristide Pirovano

“Cinquantacinque anni fa, in questa stessa chiesa affollatissima (c’erano tanti fedeli che fu necessario realizzare un soppalco), insieme al compianto amico Carluccio Castagna servivo Messa come chierichetto durante l’ordinazione episcopale di padre Aristide, a soli 40 anni nominato vescovo da Pio XII e consacrato da monsignor Montini, allora Arcivescovo di Milano”.

Un emozionato ricordo personale ha caratterizzato l’omelia pronunciata da monsignor Piero Cresseri, erbese, Canonico ordinario del Duomo di Milano, questa mattina nella Chiesa prepositurale di Santa Maria Nascente a Erba, durante la partecipata celebrazione eucaristica che ha ricordato monsignor Aristide Pirovano nel 23mo anniversario della scomparsa (3 febbraio 1997).

Dopo avere sottolineato le altre ricorrenze odierne – la festa liturgica della Presentazione di Gesù al Tempio, la Giornata nazionale della Vita e la Giornata mondiale della Vita consacrata -, monsignor Cresseri ha ricordato la cara figura di padre Aristide secondo tre aspetti: l’uomo di preghiera, l’evangelizzatore appassionato e infine il cittadino illustre.

La Messa ha concluso la due-giorni in ricordo di padre Aristide, promossa dall’Associazione Amici di Monsignor Aristide Pirovano in collaborazione con la Comunità pastorale Sant’Eufemia e con il patrocinio della Città di Erba, avviata ieri pomeriggio nella chiesa di Sant’Eufemia, gremita in occasione del concerto del Coro Bocconi. Una performance, quella del complesso vocale milanese diretto dal maestro Martina Zambelli, molto apprezzata per la qualità dell’interpretazione e per la partecipazione anche emotiva dei coristi.

I ricordi

Il sindaco di Erba Veronica Airoldi ha ricordato che “padre Aristide era un modello per l’atteggiamento positivo con cui guardava alla vita e agiva per renderla migliore, a Erba come a Marituba. Il suo esempio ci stimoli a fare altrettanto, con la gratitudine agli Amici per il loro impegno a perpetuarne il ricordo”.

Rosanna Pirovano, presidente degli Amici, ha raccontato il suo recente viaggio a Marituba, dove ha visitato le opere create da padre Aristide, oggi gestite dai Poveri Servi della Divina Provvidenza dell’Opera Don Calabria: “Mi sono emozionata a entrare in quello che era il suo ufficio, mi sono commossa nell’incontrare i lebbrosi e nel constatare quanto la sua figura sia ancora viva tra loro. Merito dei Poveri Servi, che con il loro lavoro educativo, sociale e sanitario, dimostrano che padre Aristide aveva visto giusto nell’affidarsi all’Opera Don Calabria e che la sua eredità è in ottime mani”.

