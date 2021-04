A Erba la “biblioteca fiorisce”

Letture e laboratorio d’asporto per gli utenti dai 6 agli 11 anni.

Un’iniziativa “primaverile”

Si chiama “La biblioteca fiorisce” l’ultima iniziativa per i più piccoli ideata dalla biblioteca della città di Erba. Si tratta di letture e laboratorio d’asporto per bambini dai 6 agli 11 anni. I kit “primaverili” si possono richiedere scrivendo alla biblioteca comunale: si riceveranno così tre libri a sorpresa, scelti dalle bibliotecarie. Nel pacchetto, inoltre, sarà presente anche il materiale e le istruzioni per realizzare un fiore o un quadrifoglio su cui scrivere un pensiero sui libri o sulla biblioteca.

Si addobberà la sala ragazzi

Nell’email di richiesta, all’indirizzo biblioteca@comune.erba.co.it, bisognerà indicare il nome, l’età del bambino o della bambina e il soggetto scelto per il laboratorio, se il fiore o il quadrifoglio. Dalla biblioteca di via Joriati chiedono poi di riportare in sede i lavori realizzati, che verranno appesi in sala ragazzi per addobbarla.