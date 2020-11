Il Covid sembra avere la meglio e costringe a ridurre l’orario di apertura delle scuole dell’infanzia a Erba. E subito le mamme si scatenano nella polemica.

A Erba le scuole dell’infanzia del Puecher aperte solo fino a pranzo

E’ di giovedì l’invio a tutte le famiglie i cui figli frequentano le scuole dell’infanzia dell’istituto comprensivo «Puecher» di una lettera in cui la dirigente scolastica Anna Toffoletti spiega perché si è trovata nella condizione obbligatoria di garantire il servizio solo fino alle 14, invece che fino alle 16, e sulle chat di classe e sui social si sono subito fatte sentire le rimostranze di quelle mamme che lamentano la difficoltà a gestire i bambini a casa mentre loro lavorano: “Non si può scaricare il problema sulle famiglie se non si è in grado di gestire la situazione – sottolineano le mamme – Tanto più che non si può pensare di togliere ai bambini anche l’unico momento di svago con i compagni. Finiranno piazzati davanti a tablet e tv”. E il coro di mamme che “accusano” scuola e Comune di non aver gestito bene la situazione è lungo.

