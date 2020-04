A Erba minimo otto prodotti per la spesa altrimenti scatta la multa

Pugno duro del primo cittadino di Erba, Veronica Airoldi che ha emesso un’ordinanza sulle uscite per andare a fare la spesa.

“Quando uscite comprate otto prodotti oppure scatta la multa”

Un’ordinanza, quello del sindaco erbese, per evitare che le persone si spostino utilizzando la spesa come scusa e non tanto per reali necessità. “Lo spostamento delle persone fisiche per recarsi a fare la spesa, eccezione ricompresa nelle motivazioni di situazioni di necessità, è ammessa sul territorio comunale, solo per l’acquisto di almeno 8 prodotti alimentari e non (giornali, tabacchi, generi alimentari…)”, si legge nel testo. Decisamente più sicuro spostarsi con meno frequenza e riempire il carrello quando di esce.

Occhio alle multe: “Si avverte che la violazione alle disposizioni contenute nella presente ordinanza e nelle ordinanze precedenti è sanzionata in base alle norme vigenti ossia secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 1 e art. 3 del D.L. 25/03/2020, n. 19 ed è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 ad € 3.000,00“.