Il primo cittadino di Erba, Veronica Airoldi, ha deciso di riaprire il parco Majnoni con le sue aree gioco.

A Erba riapre il parco Majnoni con le sue aree gioco

Da domani, sabato 13 giugno, ci sarà quindi la riapertura delle aree attrezzate per il gioco dei bambini dislocate nel parco Majnoni. Si chiede ovviamente “il rispetto delle prescrizioni imposte a livello statale e regionale a tutela della salute dei fruitori delle medesime aree”, fa sapere il sindaco in un’ordinanza.

L’accesso alle aree attrezzate per il gioco dei bambini dovrà avvenire nel rispetto delle misure di prevenzione di seguito specificate:

– divieto di assembramento;

– rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

– utilizzo obbligatorio della mascherina di protezione delle vie aeree come da disposizioni

vigenti;

– utilizzo di idonea soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani, a reperimento individuale, preventivamente all’utilizzo del gioco.