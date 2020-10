Nasce a Erba una nuova realtà per sensibilizzare e combattere bullismo e cyberbullismo. Si chiama “Bikers Against Bullies Italia” ed è l’unica sede non solo italiana, ma anche europea, della analoga realtà americana.

A Erba una nuova realtà contro il bullismo

“Bikers Against Bullies USA”, (BAB USA), è un gruppo nato originariamente a Missoula nel 2012 come programma di sensibilizzazione contro il fenomeno del bullismo. Nato proprio da un gruppo di “bikers”, di motociclisti, che erano stati bullizzati da piccoli e avevano caro il tema. Ad oggi in tutta America conta più di 27.000 iscritti e questa grandiosa realtà ha accettato che si aprisse una sede a Erba con la medesima mission, importandone i principi e supportandone i valori in territorio italiano.

