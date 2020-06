A Erba vandalismo nella sede della Lega: scritte ingiuriose rivolte a Matteo Salvini

Un altro atto vandalico alla sede erbese della Lega. A renderlo noto è Eugenio Zoffili, deputato e Capogruppo Lega Salvini Premier in Consiglio comunale a Erba.

Queste le sue parole:

“Ennesimo inaccettabile atto vandalico ai danni della sede di Erba della Lega: la scorsa notte il vetro della bacheca posta all’esterno dello stabile che ospita la nostra sezione, in Corso Bartesaghi, è stato imbrattato con una scritta ingiuriosa (‘merda’) rivolta al segretario Matteo Salvini. Non è purtroppo la prima volta che si verificano episodi di questo genere: in passato si sono avuti furti di bandiere e altre scritte, vergate con una grafia che sembra molto simile a questa. Anche in questo caso verrà sporta denuncia, e confido nell’operato delle Forze dell’Ordine per individuare i responsabili. Mi auguro che da tutte le forze politiche erbesi arrivi unanime condanna di quanto accaduto”.