A Eupilio si alza troppo il gomito: intossicazione etilica per una dona di 51 anni SIRENE DI NOTTE

Ecco cosa è successo nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 novembre 2022 in provincia di Como: a Eupilio una donna di 51 anni ha esagerato con l'alcool finendo per procurarsi un'intossicazione etilica.

È successo ieri sera, domenica 27 novembre, a Eupilio, per la precisione in località Bagnoli sulle rive del lago di Pusiano. Una donna di 51 anni ha alzato troppo il gomito durante la serata fino a stare male per il troppo alcool assunto. A quel punto è stato necessario chiamare i soccorsi, i quali sono intervenuti poco dopo le 23. Sul posto un'ambulanza della Croce Verde di Bosisio, intervenuta e ripartita alla volta dell'ospedale, il Fatebenefratelli di Erba, in codice giallo.

