Intervento dei Vigili del fuoco nella mattinata di oggi, 26 settembre 2020.

A Faloppio pianta cade su tre veicoli

A Faloppio, in via dell’Industria, una pianta è caduta su tre automobili. Sul posto i Vigili del fuoco di Como e Appiano Gentile. Fortunatamente non si segnalano persone ferite ma solo danni ai mezzi.