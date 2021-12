A Fino Mornasco l'elisoccorso arriva due volte SIRENE DI NOTTE

cronaca

Ecco cos'è successo nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

A Fino Mornasco l'elisoccorso arriva due volte

Il primo allarme è scattato intorno alle 3 in via Garibaldi. Sul posto tre ambulanze, l'automedica e l'elisoccorso da Como per un ribaltamento. Coinvolti giovani di 22, 24 e 25 anni. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. I feriti sono stati poi trasportati in codice giallo e verde all'ospedale, senza l'ausilio dell'elisoccorso.

L'elisoccorso è invece volato verso l'ospedale di Varese dopo un incidente sulla Statale dei Giovi, sempre all'altezza di Fino Mornasco intorno alle 4.30. Sul posto tre ambulanze e l'automedica hanno soccorso tre giovani di 18, 19 e 23 anni oltre ad un uomo di 45. I feriti sono stati trasportati in codice giallo e verde all'ospedale.

Sempre a Fino si segnala anche un evento violento, classificato come aggressione. Un giovane di 24 anni è stato trasportato in codice giallo al Sant'Anna. Alle 4.30 poi un'intossicazione etilica a Cantù.