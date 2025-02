A fuoco il materiale in ferro su un camion: intervengono i Vigili del fuoco

A fuoco materiale ferroso su un camion: quattro mezzi dei Vigili del fuoco sono intervenuti oggi ad Alzate Brianza, allertati intorno alle 13.30 da via Briantea.

Intervento dei Vigili del fuoco

Sono ancora da chiarire le origini dell'incendio scoppiato intorno alle 13.30 a bordo di un semirimorchio che trasportava materiale in ferro con alcune parti in plastica, proveniente da un'azienda del territorio. Il mezzo era in transito lungo via Briantea. Sul posto sono sopraggiunti i Vigili del fuoco: quattro mezzi, due autopompe e due autobotti da Cantù ed Erba, per spegnere le fiamme. Il materiale, tramite un "ragno", è stato trasportato a un altro mezzo e rimosso dall'autocarro. Non si segnalano problemi legati a fumo o il coinvolgimento di persone: il conducente si è infatti prontamente allontanato dal mezzo appena dato l'allarme.

L'intervento è stato concluso in circa un'ora. Non si segnalano ripercussioni sul traffico veicolare.