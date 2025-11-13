A fuoco il tetto di una villetta: una famiglia sfollata. E’ successo ieri sera, mercoledì 12 novembre, a Tavernerio.

La causa sarebbe accidentale

Tutto è successo intorno alle 22.40 in via Volta, nella frazione di Ponzate. La causa dello scoppio dell’incendio in una villetta sarebbe legata al surriscaldamento della canna fumaria. Sul posto le squadre dei Vigili del fuoco provenienti dal comando centrale, e dai distaccamenti di Erba, Lomazzo e Cantù. Il pronto intervento dei Vigili del fuoco ha permesso di estinguere le fiamme. Sul posto anche una ambulanza in via precauzionale, e il sindaco Mirko Paulon che ha effettuato un sopralluogo sul luogo dell’incendio.

Fortunatamente non ci sarebbero feriti né intossicati. Una famiglia di tre persone è stata sfollata fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.