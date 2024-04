A fuoco la canna fumaria della pizzeria-kebab a Cantù

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, martedì 2 aprile, quando la canna fumaria della pizzeria-kebab in via Roma a Cantù ha preso fuoco.

L'incendio

Immediatamente è scattato l'allarme. Il pronto intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco ha consentito di limitare i danni al solo condotto di aspirazione. In posto hanno lavorato 3 squadre dalle sedi di Cantù e autoscala dalla sede centrale di Como. Non ci sono stati né feriti né danni ad altre proprietà. In posto unitamente ai Vigili del Fuoco è arrivata anche la Polizia Locale di Cantù.