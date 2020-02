A fuoco palo dell’Enel, case senza corrente elettrica

A fuoco un palo dell’Enel: intervento in corso dei Vigili del fuoco a Olgiate Comasco.

Fiamme e strada chiusa

Due mezzi dei pompieri stanno intervenendo in questi minuti, sabato 8 febbraio 2020, in via Michelangelo, nei pressi dell’ingresso alla zona residenziale di via Vignazze. Probabilmente l’incendio è stato causato da un corto circuito. Sul posto è presente anche la Polizia locale, che ha chiuso un tratto di strada.



Disagi per i residenti

Segnalati disagi per chi abita nella zona: case rimaste senza corrente elettrica. L’intervento dei Vigili del fuoco è avvenuto immediatamente dopo l’allarme fatto scattare da un residente che, dalla finestra di casa, ha visto le fiamme.