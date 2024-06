A fuoco un capannone adibito a magazzino

Intervento urgente dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cantù per un incendio in un capannone adibito a magazzino vestiario a Novedrate

Il fuoco nel capannone

L'allarme è scattato poco prima delle 14 in via Cimnago 12 a Novedrate dove era divampato un incendio in un capannone adibito a magazzino vestiario. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Cantù che hanno provveduto a domare l'incendio senza che provocasse feriti. Complessivamente è stata interessata al rogo una superficie di circa 250 metri quadrati.