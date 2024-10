Un'automobile ha preso fuoco ieri, martedì 8 ottobre a Inverigo in via Santa Liberata.

L'intervento

E' accaduto intorno alle 19.40 circa quando i Vigili del fuoco sono stati chiamati per un intervento di soccorso tecnico urgente in via Santa Libereata.

Un'autovettura ha infatti preso fuoco. L'automobile era stata parcheggiata poco prima.

Fortunatamente non si segnalano conseguenze a persone.