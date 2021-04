A Lambrugo un contributo regionale per riqualificare il centro sportivo

A Lambrugo un contributo regionale per la valorizzazione dell’impianto sportivo comunale.

A Lambrugo contributi per il centro sportivo

Regione Lombardia ha comunicato l’assegnazione del contributo di 102.500 euro al Comune di Lambrugo per il progetto di riqualificazione e valorizzazione dell’impianto sportivo comunale di via Bovia. Insieme a fondi comunali, tale importo servirà a coprire il costo complessivo dell’intervento che ammonta a 205.000 euro.

Le opere consistono in: riqualificazione del campo da calcio a 11 e nuovo impianto di illuminazione, realizzazione di un deposito per gli attrezzi, copertura del campo polivalente per il calcio a 5 e il tennis, riqualificazione del bike park con staccionate e illuminazione a led e installazione di un impianto di sorveglianza.

Tale finanziamento è stato concesso in seguito alla partecipazione da parte dell’Amministrazione Comunale, lo scorso 8 ottobre, al “Bando Impianti sportivi 2020”. Il progetto, presentato dopo appena 15 giorni dall’entrata in carica dell’attuale Amministrazione, si era piazzato nella graduatoria come primo non finanziato in Provincia di Como. Tuttavia gli uffici regionali avevano comunicato che era in previsione un incremento delle risorse finanziarie per accogliere anche i progetti rimasti esclusi in un primo momento, compreso quello di Lambrugo, e così è stato.

Un importante risultato per il Comune