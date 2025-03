A lezione col comandante dei Carabinieri per prevenire le truffe

Un incontro istruttivo a Binago, una mattinata a "lezione" col comandante dei Carabinieri della Stazione di Olgiate Comasco.

Al centro la sicurezza

Ieri, domenica 23 marzo, l’incontro programmato sul tema della sicurezza a Binago. Ideato da Maurizio Zilio, direttore tecnico di International Fight Academy, nonché fondatore del gruppo "Binago Sicura", attivo sui social network e sul servizio di messaggeria WhatsApp. Nell'occasione, prezioso l'intervento del maresciallo Andrea Marino, comandante della Stazione die Carabinieri di Olgiate Comasco.

Come prevenire le truffe

"Durante l'incontro sono stati affrontati temi cruciali come la prevenzione delle truffe e la sicurezza nel territorio - spiega Zilio - A nome di tutti i binaghesi, degli istruttori e degli atleti di Ifa, desidero ringraziare il maresciallo Andrea Marino, la cui preparazione, professionalità e capacità di esposizione danno lustro all’Arma". Mandare a memoria alcuni semplici accorgimenti diventa strategico per non cadere nel tranello di abili truffatori, che si spacciano per tecnici dell'acquedotto, incaricati del Comune o millantando incidenti e problemi accaduti a un parente della persona presa di mira.

Domande e spiegazioni

Zilio sottolinea l'utilità del confronto aperto alla partecipazione die cittadini binaghesi. "È stato un incontro importante, in cui i cittadini hanno avuto la possibilità di intervenire con domande e osservazioni, contribuendo attivamente al dibattito sulla sicurezza".