A lezione di sicurezza stradale con la Polizia locale

A lezione di sicurezza stradale insieme all’Amministrazione comunale e alla Polizia locale.

A lezione di sicurezza

Mattinata all’insegna dell’educazione civica, quella andata in scena nella mattinata venerdì 26 maggio. L’agente oltronese Roberto Mascetti, infatti, ha incontrato gli alunni delle due classi quarte della scuola primaria per il momento conclusivo di un percorso iniziato circa due settimane fa. Di fatto, il rinnovo di un progetto sentito e partecipato, sempre molto apprezzato sia dai bambini, sia dagli insegnanti e dall’istituto comprensivo. Al centro di tutto, ovviamente, i buoni comportamenti da tenere sulla strada e le regole da rispettare. "L’agente di Polizia locale ha tenuto quattro incontri teorici - esordisce il sindaco Aurelio Meletto - Quelli di ieri, invece, era pratico e organizzato con la collaborazione dell’associazione “BikEmotion”. Si è tenuto al centro sportivo comunale ed è stato preparato un percorso per sperimentare quanto appreso". Agli alunni sono stati donati campanelli per le loro biciclette.