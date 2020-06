A Lipomo, lavori in corso per realizzare il nuovo parcheggio nel piazzale Atel: saranno ricavati 13 nuovi posti auto.

A Lipomo lavori in corso per il nuovo parcheggio in Atel

LA novità era stata comunicata dall’Amministrazione comunale con il sindaco Alessio Cantaluppi nei mesi scorsi: grazie all’uso di risorse ricavate dall’avanzo di bilancio per circa 200 mila euro, si interverrà per riqualificare l’area esterna alla sede dell’Associazione Terza Età Lipomo (Atel) di va Canzighina e renderla una piazzetta, un luogo di ritrovo e dove organizzare manifestazioni ed eventi per la cittadinanza. Le opere sono iniziate nei giorni scorsi. “Sono in corso i lavori di realizzazione del parcheggio di via Cadorna nel piazzale antistante l’Atel. A pochi passi dai servizi del centro paese, verranno ricavati 13 posti auto, di cui uno adibito alla sosta per persone con disabilità. L’area, opportunamente illuminata, sarà fruibile anche come punto di aggregazione per l’organizzazione di eventi estivi, già in passato ad esempio sono stati proiettati con successo film all’aperto”.