“Aaa Amministrazione comunale cerca gestore casetta dell’acqua. Si chiede disponibilità immediata, vista l’imminente campagna elettorale”. Questo è il cartello posizionato dal capogruppo della minoranza “Lipomo Domani” sulla casetta dell’acqua installata nella piazza del cimitero.

A Lipomo polemica sulla casetta dell’acqua ferma

Una trovata ironica dell’opposizione guidata da Adolfo Izzo per denunciare l’inutilizzo dell’erogatore installato a novembre 2019. La novità era stata annunciata dal sindaco Alessio Cantaluppi: in quella sede il primo cittadino aveva comunicato l’intenzione di gestirla autonomamente. Ma il servizio non è partito e a oggi l’erogatore giace inutilizzato.

