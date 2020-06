A Lipomo si rifà la segnaletica orizzontale: lavori in corso

Lavori in corso a Lipomo per rifare la segnaletica orizzontale.

“In questi giorni sono in corso i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale sulle strade comunali per garantire maggior sicurezza alla circolazione di pedoni e veicoli – fanno sapere dal Comune – Si raccomanda attenzione e l’osservanza della segnaletica di cantiere”. Nello specifico, cantieri aperti per rifare la segnaletica orizzontale in via Cantaluppi e nelle vie principali del paese: piccoli interventi di manutenzione commissionati dall’Amministrazione comunale per la sicurezza di pedoni e automobilisti.