Bollette della luce e del gas non recapitate. Oppure arrivate al destinatario già scadute da mesi, con conseguenti ricadute negative per decine di famiglie che si sono trovate a dover correre agli sportelli postali per pagarle, sperando poi di non ricevere solleciti, o peggio, bollette gonfiate dalle more.

A Lurago d’Erba le bollette di luce e gas arrivano scadute

E’ una situazione che ha del grottesco quella che si sta verificando in alcuni comuni comaschi, primo tra tutti Lurago, per via di disservizi – anche gravi – nella consegna delle sopracitate bollette di luce e gas. Sono state tantissime, infatti, nei giorni scorsi, le segnalazioni di mancate consegne o di inaccettabili ritardi. “Non ci arrivava da un po’ la bolletta del gestore di luce e gas – ha raccontato Deborah Martino, residente a Lurago – Allora per avere notizie a riguardo ho creato un account sul loro sito, e lì figurava una bolletta con scadenza a settembre non pagata, ed era novembre. E della suddetta bolletta non c’era nemmeno l’ombra nella cassetta della posta. Così l’abbiamo pagata on-line ed abbiamo regolarizzato la nostra situazione, e un paio di settimane fa è arrivata da pagare. Un disservizio pazzesco, soprattutto per chi non è molto pratico on-line, anche perché il sito dell’ente fornitore di energia, a mio avviso, non è intuitivo e di facile lettura”. Poste Italiane, accusata del disservizio, chiarisce: “La quasi totalità dei bollettini in questi territori è recapitata da altri operatori”.

