A Lurago Marinone girano finti medici, il sindaco avvisa i cittadini tramite gli altoparlanti VIDEO

A Lurago Marinone girano finti medici, il sindaco avvisa i cittadini tramite gli altoparlanti

“Cari concittadini è il sindaco che vi parla”, questo l’esordio del messaggio che sta girando per tutte le vie di Lurago Marinone tramite alcuni altoparlanti messi sopra ad un mezzo della Protezione civile. “Segnalo la presenza di falsi medici e operatori sanitari che suonano i campanelli per non meglio precisati controlli. Non aprire a nessuno”. Attenzione anche ad un giro di mail false a nome di presunti conoscenti che chiedono aiuto: tutto da cestinare. L’invito rimane sempre quello di restare a casa e fare attenzione alle possibili truffe.