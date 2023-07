A.Ma.Te in costante servizio all'ospedale Sant'Anna e cerca nuovi volontari

A.Ma.Te generosa: dopo aver donato cinque carrozzine al Pronto soccorso dell'ospedale di San Fermo della Battaglia continua il prezioso servizio.

A.Ma.Te, la forza del servizio e del dono

Come spiega il presidente Alessandro Martinelli, il valore del volontariato fa la differenza. E l'associazione A.Ma.Te garantisce un'opera che si basa esclusivamente sulla disponibilità dei volontari. Riconosciuta sul territorio per l'alto profilo del proprio servizio, prosegue nel garanture presenza in ospedale.

Un'associazione preziosa

Dal primo gennaio al 30 giugno di quest’anno, i volontari dell’associazione A.Ma.Te hanno effettuato 8.000 ore al Pronto soccorso del Sant’Anna con turni organizzati tra le 8 e le 24 dal lunedì al sabato. L’associazione è convenzionata con Asst Lariana dal 2015 e sono numerose le attività in cui la onlus è coinvolta. I volontari sono impegnati nel progetto per l'accoglienza e l'umanizzazione dedicato ai pazienti che accedono al Pronto Soccorso. Collaborano con l’unità di Cure palliative, nell’ambito dei servizi a domicilio. Tutti i giorni feriali, dalle 9 alle 12, rispondono al numero 031-5859357 dell'ambulatorio di Terapia del dolore dell'ospedale Sant'Anna per fornire informazioni sui servizi attivi e prestano servizio nell’unità di Endoscopia Digestiva dell’ospedale rispondendo tutti i giorni feriali dalle 8.30 alle 12.30 al numero 031-5859394. Inoltre, hanno collaborato all'attività di accoglienza legata alla campagna di vaccinazione per il Covid.

Porte aperte a nuovi volontari

Il presidente Martinelli sottolinea l'importanza di eventuali rinforzi. Le porte sono spalancate, il sodalizio è pronto ad accogliere chi volesse dedicare qualche ora del proprio tempo libero al volontariato con A.Ma.Te. Per maggiori informazioni sulle attività e l'organizzazione o per diventare volontari di A.Ma.Te, è possibile scrivere alla mail info@amate.it oppure contattare i numeri 327-1311958 e 327-8607090. L’associazione è raggiungibile anche tramite il sito www.amate.it e su Facebook.