A Montorfano, attenzione ai divieti di balneazione: posizionati gli appositi cartelli per tutelare i frequentatori dell’area.

A Montorfano, attenzione ai divieti di balenazione: posizionati i cartelli

Lo ha reso noto il sindaco Giuliano Capuano: il provvedimento è stato preso per la tutela dei bagnanti nelle aree prive di controlli di sicurezza. “Oggi sono stati posizionati i cartelli che vietano il bagno sulle rive del lago, in zone prive di controllo e manutenzione idonea a tutelare i bagnanti. Negli anni le continue presenze nei pressi del canneto di gruppi di bagnanti hanno aumentato notevolmente le radure, a discapito della vegetazione. Ci auguriamo che i frequentatori si rendano conto che anche per la loro sicurezza non è opportuno fare il bagno dove non vi è controllo, manutenzione e interventi per agevolare l’ingresso dei bagnanti in acqua. In passato vi erano diversi cartelli che ne vietavano la balneazione purtroppo rimossi da ignoti. In attesa della nuova segnaletica sono stati posizionati questi avvisi”.