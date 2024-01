A Montorfano iniziano le rilevazioni per l'aggiornamento della toponomastica

A Montorfano prenderà il via a metà febbraio la rilevazione dei numeri civici delle abitazioni per l'aggiornamento della numerazione. L'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuliano Capuano (nella foto) lo aveva già annunciato nei mesi scorsi alla cittadinanza: nelle scorse ore la comunicazione di avvio degli interventi.

Avviso diramato ai cittadini: gli operatori passeranno per le vie del paese

"Il Comune di Montorfano sta realizzando un importante progetto di riordino della denominazione delle vie e di verifica della corretta attribuzione dei numeri civici, che permetterà la soluzione di annosi problemi e nuovi vantaggi per i cittadini e le aziende, tra cui la possibilità di individuare con esattezza Via e Numero civico, evitando confusioni e perdite di tempo nel disbrigo delle pratiche burocratiche; l’accesso più rapido da parte di mezzi di soccorso e di pubblica utilità (pronto soccorso – poste –forze dell’ordine, ecc.), permettendo loro di raggiungere più velocemente e con precisione l’immobile ricercato, per maggiori livelli di sicurezza per tutti".

Questa la comunicazione diramata nelle scorse ore ai cittadini.

Gli effetti di questa prima parte del percorso saranno tuttavia visibili solo tra qualche mese, ma in questa prima fase alcuni addetti dell’azienda Unisel, incaricata della procedura di revisione, passeranno per le vie del paese per registrare i numeri civici delle abitazioni e in alcuni casi dovranno accedere a spazi interni quali passi pedonali, androni, scale e parti comuni, ma mai all’interno delle abitazioni. L’invito alla cittadinanza è comunque di prestare attenzione: gli addetti non dovranno entrare in case o uffici né potranno chiedere denaro.

Maggiori informazioni sull’iniziativa sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Montorfano o contattando il numero di telefono 0543/723024, dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 17.00.