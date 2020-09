A Mozzate due positivi al Covid, ma sono in fase di guarigione

A Mozzate due positivi al coronavirus, entrambi fortunatamente in fase di guarigione. A darne notizia il sindaco.

A Mozzate due i positivi al Covid

“La situazione aggiornata al 12 settembre è di due persone affette da coronavirus in fase di guarigione sono 2 – spiega il primo cittadino Luigi Monza – In questa fase di incremento di casi Covid occorre che tutti abbiano senso di responsabilità continua nel rispetto delle norme precauzionali come comunicazioni di Regione Lombardia. Auspico che, con la ripresa del nuovo anno scolastico e in particolar modo delle scuole, si abbia particolare attenzione alla cura della propria persona e altrui, senza panico ma con ragionevole interesse di comunità. Confido nella collaborazione di tutti affinchè gli sforzi dei nostri volontari e i cittadini che si sono resi parte attiva per tutelare la nostra salute siano sempre tenuti come elemento di rispetto e di responsabilità per tutti noi”.