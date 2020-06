Nella mattinata di oggi, 23 giugno 2020, a Novedrate è stata installata la panchina intelligente.

A Novedrate arriva la panchina intelligente

Si chiama “Steora” ed è stata progettata per gli spazi all’esterno esposti a luce solare è alimentata al 100% ad energia solare e non richiede nessuna alimentazione aggiuntiva o modifiche infrastrutturali. I fotovoltaici completamente neri sono sviluppati e prodotti appositamente per “Steora”, rendendola più efficiente dal punto di vista energetico. La panchina ha due porte Usb con una bellissima luce ambientale per la ricarica di qualsiasi tipo di dispositivo tramite cavo usb.

“L’installazione di queste panchine intelligenti rappresentano per il paese piccoli gesti concreti che l’Amministrazione vuole mettere in campo per rendere Novedrate “Smart”, sostenibile e al passo con i tempi”, fa sapere il Comune.