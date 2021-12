A Novedrate banco vendita di Natale

Solidarietà

Appuntamento in piazza Umberto I.

In piazza per fare del bene.

A Novedrate si fa del bene

A Novedrate in piazza per fare del bene con il banco della vendita di Natale. Da ieri i volontari dell'associazione Comitato Maria Letizia Verga insieme al Gruppo Genitori Patrizia hanno allestito un gazebo in piazza Umberto I con l'obiettivo di raccogliere fondi per lo studio e la cura della leucemia nei bambini.

Per chi volesse dare il proprio contributo sarà possibile acquistare anche un pensiero, un regalo, compiere un piccolo gesto per contribuire a guarire un bambino in più. L'iniziativa è volta a creare opportunità nuove per sostenere i progetti di ricerca, cura e assistenza.