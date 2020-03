A Novedrate positivo al Coronavirus giovane studente di Codogno

Oggi, venerdì 6 marzo 2020, l’Autorità sanitaria ha confermato la positività al Coronavirus del giovane studente dell’istituto Agrario di Codogno. Risulta asintomatico e si trova in “permanenza domiciliaria fiduciaria con sorveglianza attiva” dall’inizio dell’emergenza (QUI I DETTAGLI).

Questo il comunicato del Comune di Novedrate:

“L’Autorità Sanitaria ha comunicato in data odierna, la positività al Coronavirus del ragazzo residente nel nostro Comune che frequenta l’Istituto Agrario di Codogno, che risulta tuttora asintomatico. “Tutta la famiglia, fin dal rientro del figlio e attualmente, si trova in regime di “permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva” da parte dell’Autorità Sanitaria competente ATS INSUBRIA. Al nostro concittadino e alla sua famiglia esprimiamo la vicinanza e l’augurio di pronta guarigione dell’Amministrazione e di tutta la Comunità Novedratese. Riponendo totale fiducia nel personale sanitario e della Protezione Civile impegnato nel fronteggiare l’emergenza, invito tutta la cittadinanza a collaborare senza timori e ad attenersi alle disposizioni indicate dalle Autorità. Seguiranno ulteriori comunicazioni e aggiornamenti sull’evolversi dell’emergenza sanitaria e sui provvedimenti che verranno assunti ai vari livelli”.